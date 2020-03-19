У Франції за день від коронавірусу померло 108 людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом від інфекції померли 372 французи

За добу від коронавірусу у Франції померло 108 людей, тисячі людей у відділеннях інтенсивної терапії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

Повідомляється, що загальна кількість смертельних випадків в країні досягла 372 осіб. Всього коронавірусом заразилися понад 10 тис. французів.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, наразі госпіталізовано 4761 людина, більше тисячі знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії у важкому стані. При цьому відомо всього про декілька десятків людей, які змогли вилікуватися від вірусу.

Франція посідає п'яте місце за кількістю випадків зараження COVID-19 у Європі. Найбільше інфікованих в Італії - 41,1 тис. людей.

Нагадаємо, Франція закрила кордони і обмежила поїздки між країнами ЄС на 30 днів. Також був перенесений другий тур муніципальних виборів.

Раніше міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланке спрогнозував, що поширення коронавірусу піде на спад після того, як ним перехворіють до 70% населення країни.