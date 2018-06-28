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Интервью

Во Франции будут призывать на национальную службу с 16 лет

НовостиПолитика    28.06.2018 - 07:00
Фото: Эммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)
Фото: Эммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

Это идея выдвинута президентом Эммануэлем Макроном в его президентской кампании

Французское правительство ввело план национальной службы для всех 16-летних граждан. Об этом информирует BBC.

Это идея выдвинута президентом Эммануэлем Макроном в его президентской кампании, целью котрой является увеличения чувства гражданской ответственности и национального единства среди молодежи Франции.

Новая национальная служба будет охватывать всех 16-летних девочек и мальчиков, и будет разделена на две отдельные фазы.

Первый этап - обязательное одномесячное обучение с акцентом на гражданскую культуру, которое, по словам правительства, "позволит молодым людям создавать новые отношения и развивать свою роль в обществе". В нее входит добровольное обучение и работа с благотворительными организациями наряду с традиционной военной подготовкой с полицией, пожарной службой или армией.

Второй этап длится от трех месяцев и до года, в рамках которого молодежь будет обучаться в сфере, "связанной с обороной и безопасностью". Также молодежь может принять участие в добровольной работе, связанной с защитой окружающей среды или в сфере социальной помощи.

Теперь начнутся консультации с целью развертывания программы с начала следующего года.

Напомним, Мальта приняла спасательное судно Lifeline с беженцами.

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Теги публикации: Франция, Эммануэль Макрон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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