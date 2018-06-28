Мальта приняла спасательное судно Lifeline с беженцами

На борту cудно находилось 230 спасенных мигрантов

В порт Мальты 27 июня вечером прибыло немецкое судно Lifeline, на борту которого находилось 230 спасенных мигрантов. Об этом информирует DW.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат ранее заявил на пресс-конференции, что страна готова принять судно. По его словам, помимо Мальты готовы принять судно еще семь стран Евросоюза: Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Ирландия, Бельгия и Франция.

"Нельзя допустить, чтобы этот случай стал прецедентом", - заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер, объяснив отказ ФРГ принять судно. По его словам, в стране примут судно только с условием ареста спасательного судна. Он сказал, что между Ливией и Южной Европой "не должен курсировать шатл".

"Активисты из Дрездена спасли более 200 беженцев в международных водах Средиземного моря еще 21 июня, но до сих пор ни одна страна не соглашалась пускать судно Lifeline в свои порты. На протяжении нескольких дней оно находилось вблизи берегов Мальты", - пишет издание.

Напомним, Албания против открытия на своей территории пунктов размещения беженцев.