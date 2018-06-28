У Франції будуть призивати на національну службу з 16 років

Ця ідея висунута президентом Еммануелем Макроном в його президентської кампанії

Французький уряд ввів план національної служби для всіх 16-літніх громадян. Про це інформує BBC.

Ця ідея висунута президентом Еммануелем Макроном в його президентськiй кампанії, метою якої є збільшення почуття громадянської відповідальності і національної єдності серед молоді Франції.

Нова національна служба буде охоплювати всіх 16-річних дівчат і хлопчиків, і буде розділена на дві окремі фази.

Перший етап - обов'язкове одномісячне навчання з акцентом на громадянську культуру, яка, за словами уряду, "дозволить молодим людям створювати нові стосунки і розвивати свою роль у суспільстві". У неї входить добровільне навчання і робота з благодійними організаціями поряд з традиційною військовою підготовкою з поліцією, пожежною службою або армією.

Другий етап триває від трьох місяців до року, в рамках якого молодь навчатиметься у сфері, "пов'язанiй з обороною і безпекою". Також молодь може взяти участь у добровільній роботі, пов'язанiй із захистом навколишнього середовища, або у сфері соціальної допомоги.

Тепер почнуться консультації з метою розгортання програми з початку наступного року.

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