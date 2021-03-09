Во Франции Apple обвинили в нарушении прав пользователей

В заявлении France Digitale говорится, что по умолчанию во всех устройствах компании разрешено Apple "осуществлять собственные рекламные кампании без четкого уведомления пользователей об этом", хоть в последней версии iOS 14 пользователей спрашивают, готовы ли они разрешать установленным на мобильное устройство приложениям собирать основные идентификационные данные для таргетирования рекламы.

Ассоциация считает это нарушением законодательства ЕС в области защиты личных данных пользователей, поскольку все организации обязаны четко информировать своих клиентов о сборе данных и спрашивать их разрешения на это.

Кроме того, France Digitale считает, что функционал отслеживания местоположения на устройствах Apple позволяет ему делиться собираемыми данными с другими компаниями без предварительного уведомления пользователей.

"Мы понимаем, что все это похоже на битву Давида с Голиафом, но мы настроены решительно", - считает глава ассоциации Николя Бриен.

Он добавил, что свою жалобу его ассоциация направит французскому регулятору CNIL, отвечающему за защиту личных данных пользователей.

В компании считают, что обвинения против Apple беспочвенны.

"Изложенные в жалобе обвинения являются ложными и будут рассматриваться как попытка тех, кто сам следит за пользователями, отвлечь внимание от их собственных действий и ввести в заблуждение регуляторов", - говорится в заявлении компании.