В Британии начали антимонопольное расследование в отношении Apple

В Великобритании специалисты Управления по конкуренции и рынкам (CMA) проведут антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Apple. Причиной этому стали заявления разработчиков о том, что условия магазина приложений Apple являются несправедливыми.

Недовольства разработчиков связаны с тем, что они должны платить компании комиссию 30% за распространение их программ через App Store. При этом взаимодействовать с клиентами вне фирменного магазина им запрещено.

Отмечается, что оплата всех дополнительных опций, которые клиент захочет приобрести, также должна проходить через App Store.

"Во время расследования CMA будет изучено, занимает ли Apple доминирующее положение в связи с распространением приложений на устройствах фирмы в Великобритании", - говорится в сообщении.