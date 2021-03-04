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В Британии начали антимонопольное расследование в отношении Apple

Новина українською → Лондон, Четверг 04 марта 2021 20:13
В Британии начали антимонопольное расследование в отношении Apple Фото: логотип Apple (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

В Великобритании специалисты Управления по конкуренции и рынкам (CMA) проведут антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Apple. Причиной этому стали заявления разработчиков о том, что условия магазина приложений Apple являются несправедливыми.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.

Недовольства разработчиков связаны с тем, что они должны платить компании комиссию 30% за распространение их программ через App Store. При этом взаимодействовать с клиентами вне фирменного магазина им запрещено.

Отмечается, что оплата всех дополнительных опций, которые клиент захочет приобрести, также должна проходить через App Store.

"Во время расследования CMA будет изучено, занимает ли Apple доминирующее положение в связи с распространением приложений на устройствах фирмы в Великобритании", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Apple согласилась выплатить 500 млн долларов штрафа за замедление iPhone после того, как в конце 2017 года корпорация признала, что умышленно снижала скорость работы некоторых моделей iPhone.

Функция замедления работы смартфонов применялась в iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE. Кроме того, с выходом iOS 11.2 технология стала доступна и для iPhone 7.

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