У Франції Apple звинуватили в порушенні прав користувачів

У заяві France Digitale говориться, що за замовчуванням у всіх пристроях компанії дозволено Apple "здійснювати власні рекламні кампанії без чіткого повідомлення користувачів про це", хоч в останній версії iOS 14 користувачів запитують, чи готові вони дозволяти встановленим на мобільний пристрій додатками збирати основні ідентифікаційні дані для таргетування реклами

Асоціація вважає це порушенням законодавства ЄС у галузі захисту особистих даних користувачів, оскільки всі організації зобов'язані чітко інформувати своїх клієнтів про збір даних і питати їх дозволу на це.

Крім того, France Digitale вважає, що функціонал відстеження місця розташування на пристроях Apple дозволяє йому збираються ділитися даними з іншими компаніями без попереднього повідомлення користувачів.

"Ми розуміємо, що все це схоже на битву Давида з Голіафом, але ми налаштовані рішуче", - вважає голова асоціації Ніколя Брієн.

Він додав, що свою скаргу його асоціація направить французькому регулятору CNIL, що відповідає за захист особистих даних користувачів.

У компанії вважають, що звинувачення проти Apple безпідставні.

"Викладені у скарзі звинувачення є неправдивими і будуть розглядатися як спроба тих, хто сам стежить за користувачами, відвернути увагу від власних діянь і ввести в оману регуляторів", - йдеться в заяві компанії.