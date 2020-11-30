Во Франции на акциях против закона о защите полиции пострадали почти 100 силовиков

Фото: протест в Париже (twitter.com/Mundo__News)

В ходе манифестаций, которые прошли во Франции в субботу, 28 ноября, ранения получили 98 полицейских и жандармов. Это данные окончательных подсчетов.

Об этом в своем Twitter сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Глава ведомства отметил, что выражает всем пострадавшим сотрудникам правопорядка полную поддержку.

"Виновные в этом насилии должны быть привлечены к ответственности", - написал Дарманен.

Напомним, 28 ноября в Париже возобновились акции протестов против инициативы об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими.

В районе площади Бастилии начались столкновения с правоохранителями, после чего демонстранты начали жечь автомобили, возводили баррикады, а также забрасывали полицейских бутылками и фейерверками. Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Всего в акции участвовали более 46 тысяч человек, задержали 81 демонстранта.

Отметим, что согласно законопроекту "о глобальной безопасности", за распространение материалов с правоохранителями при исполнении предлагают наказывать одним годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро.