У Франції на акціях проти закону про захист поліції постраждали майже 100 силовиків

Фото: протест у Парижі (twitter.com/Mundo__News)

У ході маніфестацій, які відбулися у Франції в суботу, 28 листопада, поранення отримали 98 поліцейських і жандармів. Це дані остаточних підрахунків.

Про це у своєму Twitter повідомив глава МВС Франції Жеральд Дарманен.

Глава відомства зазначив, що висловлює всім постраждалим співробітникам правопорядку повну підтримку.

"Винні в цьому насильстві мають бути притягнуті до відповідальності", - написав Дарманен.

Нагадаємо, 28 листопада у Парижі відновилися акції протестів проти ініціативи про кримінальне покарання за розповсюдження фото і відео з поліцейськими.

В районі площі Бастилії почалися сутички з правоохоронцями, після чого демонстранти почали палити автомобілі, зводили барикади, а також закидали поліцейських пляшками та феєрверками. Правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ і водомети.

Всього в акції брали участь понад 46 тисяч людей, затримано 81 демонстранта.

Зазначимо, що згідно з законопроєктом "про глобальну безпеку", за поширення матеріалів з правоохоронцями при виконанні пропонують карати одним роком позбавлення волі та штрафом у 45 тисяч євро.