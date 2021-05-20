Во Франции с 31 мая начнут вакцинировать от COVID всех желающих

Правительство Франции приняло решение начать массовую вакцинацию от коронавируса всех желающих в возрасте от 18 лет. Начало кампании запланировано на 31 мая.

Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс , передает BFM TV.

"Вакцинация будет открыта для всех французов старше 18 лет с 31 мая", - заявил он.

При этом премьер отметил, что с 24 мая доступ к вакцинам будет расширен для некоторых приоритетных профессий без ограничения возраста.

"Ни одна доза не должна быть потеряна", - подчеркнул он.