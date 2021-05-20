Во Франции с 31 мая начнут вакцинировать от COVID всех желающих

Правительство Франции приняло решение начать массовую вакцинацию от коронавируса всех желающих в возрасте от 18 лет. Начало кампании запланировано на 31 мая.
Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает BFM TV.
"Вакцинация будет открыта для всех французов старше 18 лет с 31 мая", - заявил он.
При этом премьер отметил, что с 24 мая доступ к вакцинам будет расширен для некоторых приоритетных профессий без ограничения возраста.
"Ни одна доза не должна быть потеряна", - подчеркнул он.
Напомним, власти Франции объявили о планах начать вакцинировать от коронавируса детей и подростков. Это может произойти, но не сразу, заявила министр здравоохранения Оливье Веран.
Отметим, во Франции в рамках смягчения карантина 19 мая откроют летние террасы баров и ресторанов, а также все магазины. Комендантский час будет начинаться позже - с 21:00.
Добавим, что в конце апреля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о "четырех этапах" отмены ограничений и смягчения локдауна. Согласно им, комендантский час должен быть полностью отменен 30 июня.