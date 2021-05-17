Во Франции откроют летние площадки ресторанов. По ночным клубам идет дискуссия

Во Франции в рамках смягчения карантина 19 мая откроют летние террасы баров и ресторанов, а также все магазины. Комендантский час будет начинаться позже - с 21:00.

Пятнадцать мэров популярных пляжных курортов, включая Сен-Тропе и Ла-Боль, написали открытое письмо к правительству. В нем они отметили, что было бы безопаснее открывать ночные клубы, чем рисковать провоцированием, как отметил мэр Биаррица, "анархии" незаконных и нетрезвых массовых собраний ночью на пляжах.

Отмечается, что сейчас идут споры относительно ночных клубов, которые закрыты с марта 2020 года.

Напомним, в конце апреля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о "четырех этапах" отмены ограничений и смягчения локдауна. Согласно им, комендантский час должен быть полностью отменен 30 июня.

На прошлой неделе парламент Франции поддержал план президента Эммануэля Макрона ввести COVID-паспорта. Ранее депутаты выступили против этого, аргументируя такой шаг дискриминацией тех, кто еще не привит.

Предполагается, что такие паспорта ускорят отмену карантинных ограничений, сейчас в стране набирает обороты вакцинация от коронавируса. Документ будет использоваться для поездок за пределы Франции для людей, которые выздоровели от COVID-19, сделали прививку от коронавируса или имеют свежий отрицательный результат теста.