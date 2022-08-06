Во Франции более 100 муниципалитетов остались без питьевой воды: что произошло

Во Франции более 100 муниципалитетов не имеют в трубах питьевой воды. Причиной такой ситуации стала засуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление французского министра экологии Кристофа Бешю в эфире телеканала BFMTV.
Озвучив цифру, чиновник назвал соответствующие события "историческими".
"В этих муниципалитетах питьевую воду доставляют грузовиками. Поскольку в трубах ничего не осталось", - отметил Бешю.
К слову, премьер-министр Франции Элизабет Борн активировала межведомственный кризисное подразделение, чтобы обеспечить эффективное и скоординированное реагирование на засуху во многих регионах страны.
Напомним, во Франции из-за засушливой и жаркой погоды вспыхнули лесные пожары. В одном из регионов, а именно Ландирас, уже выгорели 600 гектаров насаждений.
Во французском регионе Жиронда загорелось более 10 тысяч гектаров леса прирост горящих площадей за сутки составил около 3 тысяч гектар. Для тушения лесных пожаров привлекли 1200 пожарных.