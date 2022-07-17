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Францию и Испанию охватили лесные пожары: более 14 тысяч человек эвакуировано

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Париж, Воскресенье 17 июля 2022 06:27
Францию и Испанию охватили лесные пожары: более 14 тысяч человек эвакуировано Фото: лесные пожары охватили Францию и Испанию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Испании и на юго-западе Франции возникли крупные лесные пожары. Только в департаменте Жиронда были эвакуированы около 14 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во Франции для тушения лесных пожаров задействовали 1200 пожарных. Во французском регионе Жиронда загорелось более 10 тысяч гектаров леса, прирост охваченных пламенем площадей за сутки составил около 3 тысяч гектар.

В Испании по данным Института здоровья, жара, продолжавшаяся почти неделю, привела к 360 смертельным случаям. Более 3000 человек были эвакуированы из домов из-за сильного лесного пожара недалеко от Михаса в провинции Малага, людей временно поселили в спорткомплексе.

В Европе в общей сложности почти 40 тысяч гектаров были опустошены лесными пожарами с начала года до середины июня, что более чем в три раза превышает площадь, пострадавшую от пожаров за тот же период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Института охраны природы. По прогнозам, за июль этот показатель увеличится еще как минимум на 30 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что в курортных районах Турции вновь вспыхнули масштабные лесные пожары. Спасателям удалось частично остановить распространение огня.

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