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Францию охватили лесные пожары: уже выгорело более 600 гектаров

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Париж, Среда 13 июля 2022 04:03
Францию охватили лесные пожары: уже выгорело более 600 гектаров Фото: Францию охватили лесные пожары (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во Франции из-за засушливой и жаркой погоды вспыхнули лесные пожары. Только в регионе Ландирас уже выгорели 600 гектаров насаждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Отмечается, что в юго-западном департаменте Франции Жиронде, вспыхнуло несколько пожаров. Ветер препятствует работе пожарных, к борьбе со стихийным бедствием привлечено более 80 человек. Также задействовано не менее 30 пожарных машин и специальный самолет.

В районе Ля-Тест-де-Бюш пожаром охвачены 70 гектаров, но скорость распространения существенно выше, чем в Жиронде. Для ликвидации пожаров задействовано 80 пожарных, несколько десятков транспортных средств и два самолета.

Напомним, РБК-Украина писало, что Франция планирует заморозить цены на газ для населения.

Между тем президент Эммануэль Макрон заявил, что его страна будет продвигать санкции на поставки российского газа, поскольку Франция от него не зависит.

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