У Франції підтвердили передачу Україні систем ППО Mamba: названо терміни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави французького Міноборони Себастьяна Лекорню.

Лекорню вказав, що ці компекси дозволять захистити цивільне населення та інфраструктуру України від атак з боку РФ.

"З міністром оборони Італії Гвідо Крозетто ми вирішили поставити в Україну навесні 2023 року ЗРК SAMP/T-Mamba", - зазначив посадовець.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Київ чекає на постачання французької системи ППО.

Докладніше про те, на що здатні Mamba, - читайте у нашому матеріалі "Альтернатива Patriot? На що здатні французькі ЗРК, які просить Україна".

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