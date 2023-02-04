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Во Франции подтвердили передачу Украине систем ПВО Mamba: названы термины

Фото: Во Франции подтвердили передачу Украине систем ПВО Mamba (defense.gouv.fr)
Автор: Олег Васкив

Франция и Италия приняли решение передать Украине системы противовоздушной обороны средней дальности Mamba.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы французского Минобороны Себастьяна Лекорню.

"С министром обороны Италии Гвидо Крозетто мы решили поставить в Украину весной 2023 года ЗРК SAMP/T-Mamba", - отметил чиновник.

Лекарню указал, что эти компексы позволят защитить гражданское население и инфраструктуру Украины от атак со стороны РФ.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Киев ждет поставки французской системы ПВО.

Подробнее о том, на что способны Mamba, - читайте в нашем материале "Альтернатива Patriot? На что способны французские ЗРК, которые просит Украина".

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