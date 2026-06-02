До Франкфурта через Прагу: від кордону України запускають новий потяг

19:52 02.06.2026 Вт
Скільки коштуватимуть квитки та які зручності чекають на пасажирів?
Марія Науменко
До Франкфурта через Прагу: від кордону України запускають новий потяг Фото: пасажири на залізничній платформі в Польщі (Getty Images)
Вже цього літа пасажири зможуть без пересадок дістатися від кордону України до одного з найбільших транспортних вузлів Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Нове залізничне сполучення запускає чеський приватний перевізник Leo Express. Перший рейс вирушить 25 червня.

Маршрут стартуватиме у польському Перемишлі, який розташований неподалік українського кордону та є одним із головних транспортних вузлів для пасажирів з України. Потяг проходитиме через Краків, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг та Ерфурт, а кінцевими зупинками стануть Франкфурт-на-Майні та аеропорт Франкфурта.

Загальна протяжність маршруту перевищить 1300 км, що робить його одним із найдовших прямих залізничних сполучень у Європі. Поїзд курсуватиме щодня в обох напрямках.

У компанії Leo Express зазначили, що новий маршрут має покращити транспортне сполучення між Західною та Східною Європою та спростити доступ до України через Перемишль.

"Завдяки цьому новому маршруту ми також знімаємо залізну завісу між Західною та Східною Європою, з’єднуючи важливі європейські центри та забезпечуючи доступ до України", - заявив Пітер Келер, генеральний директор Leo Express.

Маршрут у західному напрямку, що відправляється з Перемишля, заплановано на 13:31, а кінцева зупинка в аеропорту Франкфурта - наступного дня о 07:53.

Зворотний рейс у східному напрямку відправиться з аеропорту Франкфурта о 08:27, а подорож до Перемишля завершиться о 02:23 наступного дня.

Під час подорожі пасажирам будуть доступні Wi-Fi, розетки для заряджання пристроїв, кондиціонування повітря та прохолодні напої. Квитки на окремих ділянках маршруту коштуватимуть від 10 євро.

"Укрзалізниця" також готується до літнього сезону та збільшує кількість місць на популярних напрямках. Для цього компанія переводить низку поїздів на щоденне курсування, відновлює рейс "Суми - Рахів" і призначає додатковий поїзд "Київ - Чернівці".

В УЗ пояснили, що вагони перерозподіляють залежно від пасажирського попиту, щоб забезпечити більше місць на найзатребуваніших маршрутах.

