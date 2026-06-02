Во Франкфурт через Прагу: от границы Украины запускают новый поезд

19:52 02.06.2026 Вт
2 мин
Сколько будут стоить билеты и какие удобства ждут пассажиров?
aimg Мария Науменко
Во Франкфурт через Прагу: от границы Украины запускают новый поезд Фото: пассажиры на железнодорожной платформе в Польше (Getty Images)
Уже этим летом пассажиры смогут без пересадок добраться от границы Украины до одного из крупнейших транспортных узлов Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Новое железнодорожное сообщение запускает чешский частный перевозчик Leo Express. Первый рейс отправится 25 июня.

Маршрут будет стартовать в польском Перемышле, который расположен недалеко от украинской границы и является одним из главных транспортных узлов для пассажиров из Украины. Поезд будет проходить через Краков, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт, а конечными остановками станут Франкфурт-на-Майне и аэропорт Франкфурта.

Общая протяженность маршрута превысит 1300 км, что делает его одним из самых длинных прямых железнодорожных сообщений в Европе. Поезд будет курсировать ежедневно в обоих направлениях.

В компании Leo Express отметили, что новый маршрут должен улучшить транспортное сообщение между Западной и Восточной Европой и упростить доступ в Украину через Перемышль.

"Благодаря этому новому маршруту мы также снимаем железный занавес между Западной и Восточной Европой, соединяя важные европейские центры и обеспечивая доступ в Украину", - заявил Питер Келер, генеральный директор Leo Express.

Маршрут в западном направлении, отправляющийся из Перемышля, запланирован на 13:31, а конечная остановка в аэропорту Франкфурта - на следующий день в 07:53.

Обратный рейс в восточном направлении отправится из аэропорта Франкфурта в 08:27, а путешествие в Перемышль завершится в 02:23 следующего дня.

Во время путешествия пассажирам будут доступны Wi-Fi, розетки для зарядки устройств, кондиционирование воздуха и прохладительные напитки. Билеты на отдельных участках маршрута будут стоить от 10 евро.

"Укрзализныця" также готовится к летнему сезону и увеличивает количество мест на популярных направлениях. Для этого компания переводит ряд поездов на ежедневное курсирование, восстанавливает рейс "Сумы - Рахов" и назначает дополнительный поезд "Киев - Черновцы".

В УЗ объяснили, что вагоны перераспределяют в зависимости от пассажирского спроса, чтобы обеспечить больше мест на самых востребованных маршрутах.

Больше по теме:
Украина Польша Чехия Поезд
