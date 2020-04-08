Фракцію "Слуга народу" попередили прибути в Київ у понеділок

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У понеділок може відбутися позачергове засідання Ради

Понеділок, 13 квітня, є орієнтовною датою проведення позачергового засідання Верховної ради. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За словами заступника голови фракції, народних депутатів вже попросили прибути до Києва у понеділок. Також планується, опрацювати зміни до бюджету на засіданні комітету.

"13 квітня є орієнтовною датою проведення позачергового засідання. Але ми вже попередили депутатів від "Слуги народу" прибути в Київ у понеділок. Хочемо, щоб робоча група в бюджетному комітеті ретельно пропрацювала зміни до бюджету, а потім, щоб усі депутати мали достатньо часу, щоб ознайомитись з ними" - розповіла Кравчук.

Нардеп також додала, що розгляд законопроєкту про банки наразі залежить від того, як швидко комітет встигне звести таблицю та розглянути поправки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерело у фракції "Слуга народу" повідомляло, що позачергове засідання Верховної ради може відбутися у понеділок, 13 квітня. Однак невідомо, чи встигне комітет розглянути всі поправки до закону про банки.

До цього, перший заступник голови фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко допускав, що парламент може зібратися на позачергове засідання 8 або 9 квітня.