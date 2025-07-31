З фракції "Слуга народу" вийшов депутат через законопроєкт 12414

Народний депутат Дмитро Костюк оголосив про вихід з фракції "Слуга народу". Таким чином відреагував на ухвалення законопроєкту №12414 про скасування незалежності НАБУ і САП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням трансляцію засідання парламенту на каналі "Рада" на Youtube.
"Я виходжу з депутатської фракції "Слуга народу". Це моя реакція на голосування минулого тижня", - сказав він з трибуни парламенту.
Костюк був обраний по мажоритарному округу у Житомирській області. До обрання був журналістом.
Депутат розповів, що був учасником Революції гідності і завжди був за європейський вибір України.
"Є багато запитань до НАБУ та САП, піару безкінечно, але посадок топ-корупціонерів замало. Але саме створення антикорупційної інфраструктури стало одним з головних результатів Революції Гідності", - сказав він.
Костюк заявив, що був обраний тільки завдяки президенту Володимиру Зеленському та завжди його підтримував. Депутат заявив, що фракцію змушують голосувати за норми, яких він не підтримує.
"Якщо у фракції такі лідери - це не моя фракція", - сказав він.
Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня увалила закон про скасування незалежності НАБУ та САП. Закон у той же день підписав президент Володимир Зеленський.
Скасування викликало протести в Києві. За кілька днів Зеленський подав проєкт з нормами про незалежність антикорупційних органів. Його розглядатимуть сьогодні, 31 липня.
Телеканал "Рада" веде пряму трансляцію засідання вперше за 3,5 роки.