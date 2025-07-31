RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Экономика В мире Происшествия

Из фракции "Слуга народа" вышел депутат из-за законопроекта 12414

Фото: Дмитрий Костюк (facebook.com DmytroKostiuk.SlugaNarodu)
Автор: Александр Белоус

Народный депутат Дмитрий Костюк объявил о выходе из фракции "Слуга народа". Таким образом отреагировал на принятие законопроекта №12414 об отмене независимости НАБУ и САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию заседания парламента на канале "Рада" на Youtube.

"Я выхожу из депутатской фракции "Слуга народа". Это моя реакция на голосование на прошлой неделе", - сказал он с трибуны парламента.

Костюк был избран по мажоритарному округу в Житомирской области. До избрания был журналистом.

Депутат рассказал, что был участником Революции достоинства и всегда был за европейский выбор Украины.

"Есть много вопросов к НАБУ и САП, пиара бесконечно, но посадок топ-коррупционеров мало. Но именно создание антикоррупционной инфраструктуры стало одним из главных результатов Революции Достоинства", - сказал он.

Костюк заявил, что был избран только благодаря президенту Владимиру Зеленскому и всегда его поддерживал. Депутат заявил, что фракцию заставляют голосовать за нормы, которые он не поддерживает.

"Если во фракции такие лидеры - это не моя фракция", - сказал он.

 

Напомним, Верховная Рада 22 июля приняла закон об отмене независимости НАБУ и САП. Закон в тот же день подписал президент Владимир Зеленский.

Отмена вызвала протесты в Киеве. Через несколько дней Зеленский подал проект с нормами о независимости антикоррупционных органов. Его будут рассматривать сегодня, 31 июля.

Телеканал "Рада" ведет прямую трансляцию заседания впервые за 3,5 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУВерховная радаСлуга народа