Из фракции "Слуга народа" вышел депутат из-за законопроекта 12414

"Я выхожу из депутатской фракции "Слуга народа". Это моя реакция на голосование на прошлой неделе", - сказал он с трибуны парламента.

Костюк был избран по мажоритарному округу в Житомирской области. До избрания был журналистом.

Депутат рассказал, что был участником Революции достоинства и всегда был за европейский выбор Украины.

"Есть много вопросов к НАБУ и САП, пиара бесконечно, но посадок топ-коррупционеров мало. Но именно создание антикоррупционной инфраструктуры стало одним из главных результатов Революции Достоинства", - сказал он.

Костюк заявил, что был избран только благодаря президенту Владимиру Зеленскому и всегда его поддерживал. Депутат заявил, что фракцию заставляют голосовать за нормы, которые он не поддерживает.

"Если во фракции такие лидеры - это не моя фракция", - сказал он.