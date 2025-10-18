ua en ru
Фракція "Слуги народу" зустрінеться з прем'єром та урядовцями для координації політики

Україна, Субота 18 жовтня 2025 13:58
Фракція "Слуги народу" зустрінеться з прем'єром та урядовцями для координації політики Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Фракція "Слуга Народу" проведе Координаційну нараду з представниками уряду у понеділок, 20 жовтня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця фракції у Верховній Раді Юлія Палійчук.

За її словами, на зустрічі обговорюватимуть пріоритетні напрямки державної політики. Також до зустрічі доєднається керівництво Верховної Ради.

Палійчук зазначила, що до участі запрошені керівництво ВР, нардепи та члени уряду.

У засіданні Координаційної наради, з її слів, візьмуть участь:

  • премʼєр-міністр України - Юлія Свириденко;
  • перший віце-премʼєр-міністр - міністр цифрової трансформації - Михайло Федоров;
  • віце-премʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій - Олексій Кулеба;
  • міністр оборони України - Денис Шмигаль;
  • міністр внутрішніх справ - Ігор Клименко;
  • міністр охорони здоровʼя - Віктор Ляшко;
  • міністр освіти і науки - Оксен Лісовий;
  • міністр енергетики - Світлана Гринчук;
  • міністр соціальної політики, сімʼї та єдності - Денис Улютін;
  • міністр у справах ветеранів - Наталія Калмикова.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський і фракція "Слуги народу" мали провести нову зустріч, вона мала стати другою за останні чотири тижні.

Однак згодом стало відомо, що зустріч Зеленського з фракцією "Слуга Народу" було перенесено.

Попередня зустріч Зеленського з депутатами відбулась 16 вересня. Її планували ще влітку після скандалу навколо НАБУ та САП, коли всередині монобільшості загострилися суперечності.

Хоча виникали побоювання, що криза може призвести до розколу фракції, парламент зберіг свою працездатність. Організація зустрічі затягнулася, проте вона все ж відбулася в середині вересня.

