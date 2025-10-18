Фракція "Слуги народу" зустрінеться з прем'єром та урядовцями для координації політики

Фракція "Слуга Народу" проведе Координаційну нараду з представниками уряду у понеділок, 20 жовтня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила речниця фракції у Верховній Раді Юлія Палійчук.

У засіданні Координаційної наради, з її слів, візьмуть участь:

Палійчук зазначила, що до участі запрошені керівництво ВР, нардепи та члени уряду.

За її словами, на зустрічі обговорюватимуть пріоритетні напрямки державної політики. Також до зустрічі доєднається керівництво Верховної Ради.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський і фракція "Слуги народу" мали провести нову зустріч, вона мала стати другою за останні чотири тижні.

Однак згодом стало відомо, що зустріч Зеленського з фракцією "Слуга Народу" було перенесено.

Попередня зустріч Зеленського з депутатами відбулась 16 вересня. Її планували ще влітку після скандалу навколо НАБУ та САП, коли всередині монобільшості загострилися суперечності.

Хоча виникали побоювання, що криза може призвести до розколу фракції, парламент зберіг свою працездатність. Організація зустрічі затягнулася, проте вона все ж відбулася в середині вересня.