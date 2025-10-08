Зустріч Зеленського зі "Слугою народу" перенесено

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю партії Юлію Палійчук.

За її словами, зустріч було перенесено на прохання голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії. Вона відбудеться після голосування в першому читанні проєкту Держбюджету-2026.

"Загалом такі зустрічі планується проводити раз на місяць", - повідомила Палійчук.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський і фракція "Слуги народу" планують провести нову зустріч цього тижня. Вона мала стати другою за останні чотири тижні.

Як пройшла минула зустріч Зеленського зі "Слугами народу"

Нагадаємо, 16 вересня відбулася зустріч Зеленського з депутатами фракції "Слуга народу". Її планували ще влітку після скандалу навколо НАБУ та САП, коли всередині монобільшості загострилися суперечності.

Хоча виникали побоювання, що криза може призвести до розколу фракції, парламент зберіг свою працездатність. Організація зустрічі затягнулася, проте вона все ж відбулася в середині вересня.

За даними джерел, на зустріч із фракцією "Слуга народу" прийшли близько 150-160 нардепів із 230. Зеленський висловив нарікання щодо низької явки та перейшов до формату запитань і відповідей, акцентуючи увагу на війні, гарантіях безпеки та підтримці армії.

Водночас проблеми з голосуваннями в Раді залишаються: стабільне «ядро» монобільшості скоротилося до 120-130 депутатів, через що для ухвалення багатьох рішень доводиться шукати підтримку в інших групах.