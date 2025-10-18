Фракция "Слуги народа" встретится с премьером и чиновниками для координации политики

Фракция "Слуга Народа" проведет Координационное совещание с представителями правительства в понедельник, 20 октября.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила пресс-секретарь фракции в Верховной Раде Юлия Палийчук.

По ее словам, на встрече будут обсуждать приоритетные направления государственной политики. Также к встрече присоединится руководство Верховной Рады.

Палийчук отметила, что к участию приглашены руководство ВР, нардепы и члены правительства.

В заседании Координационного совещания, по ее словам, примут участие: