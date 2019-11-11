Фракция "Слуга народа" сегодня обсудит отмену земельного моратория

На заседании фракции "Слуга народа" сегодня будут обсуждать отмену земельного моратория. Об этом заявила представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Верещук, на заседании также обсудят открытие рынка земли.

"Сегодня будет заседание фракции" Слуга народа "и мы в очередной раз будем обсуждать позицию. Никто не сдаст украинских интересов. Гарантированные права собственников будут защищены. Я лично не буду голосовать за такие законы, которые будут ограничивать права, которые не будут гарантировать, что люди, пользователи паев, которые сдают их в аренду, не смогут их получить в собственность", - заявила Верещук.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на всенародном референдуме.

На прошлой неделе Зеленский распорядился начать подготовку к введению рынка земли.

Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что до 1 августа следующего года в Госгеокадастр должны быть внесены обсолютно все земли сельскохозяйственного назначения. Как отметил Гончарук, говорить о рынке земли невозможно, пока "в базе данных нет порядка".