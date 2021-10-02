Фракция "Слуга народа" не обсуждала перестановки в Кабмине

Фракция "Слуга народа" не обсуждала перестановки в Кабинете министров Украины на заседании в Трускавце. Единственный кадровый вопрос, который сегодня поднимали депутаты - это отставка спикера Дмитрия Разумкова.
Об этом РБК-Украина сообщил народный депутат Даниил Гетманцев.
По его словам, "Слуга народа" не собиралась поднимать кадровые вопросы по Кабмину сегодня.
"Кадровые вопросы по Кабмину здесь на заседании в Трускавце обсуждаться не будут", - сказал он.
Ещё один собеседник в монобольшинстве уточнил, что депутаты "решили сосредоточиться на вопросе Разумкова" и не касаться других кадровых перестановок.
Другой источник издания допустил, что вопрос ротаций в правительстве не стали форсировать одновременно з отставкой Разумкова, чтобы не вносить дополнительного напряжения среди депутатов.
Напомним, что отставка Разумкова запланирована на понедельник. В "Слуге народа" собрали достаточно подписей для его отставки.