Фракция "Слуга народа" не обсуждала перестановки в Кабмине

По его словам, "Слуга народа" не собиралась поднимать кадровые вопросы по Кабмину сегодня.

"Кадровые вопросы по Кабмину здесь на заседании в Трускавце обсуждаться не будут", - сказал он.

Ещё один собеседник в монобольшинстве уточнил, что депутаты "решили сосредоточиться на вопросе Разумкова" и не касаться других кадровых перестановок.

Другой источник издания допустил, что вопрос ротаций в правительстве не стали форсировать одновременно з отставкой Разумкова, чтобы не вносить дополнительного напряжения среди депутатов.