RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Фракція "Слуга народу" не обговорювала перестановки в Кабміні

Автор: Уляна Безпалько

Фракція "Слуга народу" не обговорювала перестановки в Кабінеті Міністрів України на засіданні в Трускавці. Єдине кадрове питання, яке сьогодні піднімали депутати - це відставка спікера Дмитра Разумкова.

Про це РБК-Україна повідомив народний депутат Данило Гетманцев.

За його словами, "Слуга народу" не збиралася піднімати кадрові питання по Кабміну сьогодні.

"Кадрові питання по Кабміну тут на засіданні в Трускавці обговорюватися не будуть", - сказав він.

Ще один співрозмовник в монобільшості уточнив, що депутати "вирішили зосередитися на питанні Разумкова" і не торкатися інших кадрових перестановок.

Інше джерело видання допустило, що питання ротацій в уряді не стали форсувати одночасно з відставкою Разумкова, щоб не вносити додаткової напруги серед депутатів.

Нагадаємо, що відставка Разумкова запланована на понеділок. У "Слузі народу" зібрали достатньо підписів для його відставки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниСлуга народа