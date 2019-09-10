Фракции ВР проведут консультации из-за принятия закона об импичменте в целом

Фото: Артур Герасимов (Виталий Носач/РБК-Украина)

Оппозиционные фракции обвиняют "Слугу народа" в нарушении регламента при принятии закона об импичменте

Фракции Верховной рады проведут консультации из-за нарушения регламента фракцией "Слуга народа" при принятии закона об импичменте. Об этом в кулуарах заявил глава фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, решение нескольких фракций будет озвучено через 30 минут.

"Сейчас объявлен перерыв. Проводятся консультации между всеми политическими силами, кроме монобольшинства, ведь они считают, что ездить на красный свет - это хорошо. Сегодня уже через 30 минут вы увидите решение от нескольких фракций", - заявил Герасимов.

По его словам, фракция "Слуга народа" позволила нарушения законодательства при принятии закона об импичменте.

"Есть четкая сокращенная процедура принятия ко второму чтению законопроекта. И уже через неделю он может быть принят в целом без нарушений", - добавил нардеп.

Напомним, Рада в ходе первого чтении поддержала за основу и в целом законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)".

Подчеркнем, изначально парламентарии приняли документ за основу 337-ю голосами. Затем глава парламента Дмитрий Разумков озвучил предложение голосовать закон в целом. Профильный комитет также выступил в поддержку принятия документа в целом. При этом оппозиционные парламентарии заявили о грубом нарушении регламента ВР и требовали не ставить документ на голосование.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал одобрить законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте.

Добавим также, закон был определен президентом как неотложный.