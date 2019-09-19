ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У фракції "Слуга народу" прокоментували закон про столицю

Новини » Політика    19.09.2019 - 15:48
У фракції "Слуга народу" прокоментували закон про столицю
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Закон передбачає розмежування трьох органів влади столиці

Закон про столицю передбачатиме розширення місцевого самоврядування. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, створення місцевих районних рад не є обмеженням місцевого самоврядування.

"Немає там обмеження місцевого самоврядування. Ви знаєте, що там є створення взагалі місцевих районних рад. Так от районні ради - це не є обмеження, а це розширення місцевого самоврядування. Адже в районі люди набагато краще знають, ніж в центрі. Децентралізація будується на принципі, що від центру влада поступово переходить до районів. І там на місцях люди краще знають - парк побудувати чи завод відкрити", - заявив Арахамія.

Він також наголосив, що в законі про столицю прописано розмежування трьох органів влади.

"Вперше в історії України йже нормальне розмежування трьох органів влади: районних ради, КМДА і мера. Я вважаю, що це мали розмотати ще років 5 тому", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в порядку денному Верховної ради сьогодні говорилося про те, що законопроект про столицю хочуть включити до порядку. У разі прийняття закону про столицю, вибори мера Києва можуть відбутися 8 грудня цього року. Однак законопроект ще не пройшов комітети і його сьогодні, 19 вересня, не буде розглядати закон про столицю.

Крім того, чинний міський голова столиці Віталій Кличко має намір брати участь у наступних місцевих виборах. Крім цього, голова Офісу президента Андрій Богдан не виключає можливості участі в цих виборах.

Рада планує змінити правила гри на ринку оцінки нерухомості Нардепи внесли закон про столицю до порядку денного
Новини України ЗаконСлуга народа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся