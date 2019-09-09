Во фракции "Слуга народа" планируют обновить закон о столице

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о планах обновить закон "О столице". Об этом он сказал в программе "Свобода слова" на ICTV.

По словам Корниенка, ведется работа над тем, чтобы Киеву было возвращено самоуправление.

"Относительно законодательства о столице. Мы сейчас ведем очень интенсивную работу в этом направлении. Я думаю, что через пару недель будут какие-то новости уже предметные. Наше видение - это обновление закона "О столице". Мы считаем, что Киеву нужно вернуть самоуправление, которое у него в несколько этапов было отобрано", - заявил Корниенко

Нардеп добавил, что общественность будет активно привлекаться к обсуждению нового законопроекта.

"Последний этап был в 2015-м, когда волевым решением суда в пользу неизвестной общественной организации, были отменены выборы в райсоветы. Фактически, трехмиллионный город управляется небольшим количеством депутатов Киеврады. Люди не понимают, кто это. Мы это обязательно исправим и дадим киевлянам возможность управлять своим городом", - сказал Корниенко.

Ранее сообщалось, что представление на увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации передали в Офис президента Украины Владимира Зеленского.

После этого Кличко заявил, что намерен участвовать в следующих местных выборах.