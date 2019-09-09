У фракції "Слуга народу" планують оновити закон про столицю

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про плани оновити закон "Про столицю". Про це він сказав в програмі "Свобода слова" на ICTV.

За словами Корнієнка, ведеться робота над тим, щоб Києву було повернуте самоврядування.

"Щодо законодавства про столицю. Ми зараз ведемо дуже інтенсивну роботу в цьому напрямку. Я думаю, що за пару тижнів будуть якісь новини вже предметні. Наше бачення - це оновлення закону "Про столицю". Ми вважаємо, що Києву потрібно повернути самоврядування, яке в нього в кілька етапів було забрано", - заявив Корнієнко

Нардеп додав, що громадкість буде активно залучатись до обговорення нового законопроекту.

"Останній етап був у 2015-му, коли вольовим рішенням суду на користь невідомої громадської організації були відмінені вибори до райрад. Фактично, тримільйонне місто управляється невеликою кількістю депутатів Київради. Люди не розуміють, хто це. Ми це обовязково виправимо і дамо киянам можливість управляти своїм містом", - сказав Корнієнко.

Раніше повідомлялося, що подання на звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації передали в Офіс президента України Володимира Зеленського.

ПІсля цього Кличко заявив, що має намір брати участь у наступних місцевих виборах.