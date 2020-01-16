Во фракции "Слуга народа" нет голосов за отставку правительства, - Арахамия

Во фракции "Слуга народа" нет голосов за отставку правительства. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, внутри фракции было проведено сигнальное голосование.

"Вчера группа народных депутатов из нашей фракции, которая приходила и настаивала, чтобы сделать сигнальное голосование внутри фракции. Получили целых 10 голосов. Не видели мы никакой поддержки, правительство работает. Сейчас вообще менять правительство благодаря каким-то пленкам, которые нарезаны непонятно кем, непонятно для чего... (нет поддержки, - ред.)", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук отреагировал на опубликованные аудиозаписи якобы его разговора с коллегами по правительству и руководством Нацбанка. Гончарук считает, что с начала работы против новой власти "работают много людей".

"С самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось", - заявил он.

Как писало РБК-Украина, Кабмин заявлял, что не имеет информации о подлинности ни аудио, ни видео записи.

Так, в сети обнародовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и заместителем председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой. В обнародованной записи Гончарук, Маркарова и Смолий якобы производили объяснение для президента о причинах укрепления курса гривны.