У фракції "Слуга народу" немає голосів за відставку уряду, - Арахамія

У фракції "Слуга народу" немає голосів за відставку уряду. Про це заявив голова фракції Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, всередині фракції було проведене сигнальне голосування.

"Вчора група народних депутатів з нашої фракції, яка приходила і наполягала, щоб зробити сигнальне голосування всередині фракції. Отримали аж цілих 10 голосів. Не бачили ми ніякої підтримки, уряд працює. Зараз взагалі змінювати уряд завдяки якимось плівкам, які нарізані не зрозуміло ким, не зрозуміло для чого… (немає підтримки, - ред.)", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук відреагував на опубліковані аудіозаписи нібито його розмови з колегами по уряду і керівництвом Нацбанку. Гончарук вважає, що з початку роботи проти нової влади "працюють багато людей".

"З самого початку проти команди президента і уряду працюють багато людей, яким хотілося, щоб нам нічого не вдалося. Щоб Україні не вдалося", - заявив він.

Як писало РБК-Україна, Кабмін заявляв, що не має інформації про справжність ні аудіо, ні відео записи.

Так, у мережі оприлюднили запис розмови, ймовірно, прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з міністром фінансів Оксаною Маркаровою і заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою. В оприлюдненому записі Гончарук, Маркарова і Смолій нібито здійснювали пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні.