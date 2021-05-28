Во фракции Меркель призвали Берлин пересмотреть позицию по поставкам оружия Украине

Как заявил Эрндль, обороноспособность Украины играет важную роль в стабильности Европы, поэтому поставки оружия в Украину не должны быть табу. Он призвал правящий блок ХДС/ХСС переосмыслить эту позицию.

Депутат пояснил, что в 2014 году немецкие власти воздерживались от поставок оружия Украине, поскольку "ситуация на Донбассе была запутанной".

"Не было понятно, насколько Россия

Эрндль также напомнил об обострении ситуации на Донбассе, которое привело к гибели десятков украинских военных с начала 2021 года, а также о застое в переговорах по урегулированию конфликта.

"К сожалению, встреча в нормандском формате уже долгое время не проходила. Пока Москва не очень конструктивна, мы должны вносить вклад в усиление безопасности Украины", - подчеркнул депутат.