Во фракции Меркель призвали Берлин пересмотреть позицию по поставкам оружия Украине

Немецкий депутат и эксперт по внешней политике от Христианско‑социального союза Томас Эрндль призвал правительство Германии пересмотреть позицию по поставки оружия Украине. Он подчеркнул, что Германия должна внести вклад в усиление безопасности Украины.
Об этом говорится в интервью депутата немецкому изданию Der Spiegel.
Как заявил Эрндль, обороноспособность Украины играет важную роль в стабильности Европы, поэтому поставки оружия в Украину не должны быть табу. Он призвал правящий блок ХДС/ХСС переосмыслить эту позицию.
Депутат пояснил, что в 2014 году немецкие власти воздерживались от поставок оружия Украине, поскольку "ситуация на Донбассе была запутанной".
"Не было понятно, насколько Россия
Эрндль также напомнил об обострении ситуации на Донбассе, которое привело к гибели десятков украинских военных с начала 2021 года, а также о застое в переговорах по урегулированию конфликта.
"К сожалению, встреча в нормандском формате уже долгое время не проходила. Пока Москва не очень конструктивна, мы должны вносить вклад в усиление безопасности Украины", - подчеркнул депутат.
Напомним, недавно глава немецкой партии "Союз90/Зеленые" заявил о необходимости поставок оружия Украине. Однако в немецком правительстве заявили, что Берлин не предоставит оружие Киеву, поскольку выступает за политическое решение военного конфликта на Донбассе.
Добавим, в конце апреля Украина направила властям Германии список вооружений, которые она бы хотела получить для защиты Черноморского побережья.