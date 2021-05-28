У фракції Меркель закликали Берлін переглянути позицію щодо постачання зброї Україні

Як заявив Ерндль, обороноздатність України відіграє важливу роль у стабільності Європи, тому поставки зброї в Україну не повинні бути табу. Він закликав правлячий блок ХДС/ХСС переосмислити цю позицію.

Депутат пояснив, що у 2014 році німецька влада утримувалася від постачання зброї Україні, оскільки "ситуація на Донбасі була заплутаною".

"Не було зрозуміло, наскільки Росія

Ерндль також нагадав про загострення ситуації на Донбасі, яке призвело до загибелі десятків українських військових з початку 2021 року, а також про застій у переговорах щодо врегулювання конфлікту.

"На жаль, зустріч у нормандському форматі вже довгий час не відбувалася. Поки Москва не дуже конструктивна, ми повинні робити внесок у посилення безпеки України", - наголосив депутат.