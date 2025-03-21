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FPV-пілоти тактичної групи "Вугледар" показали роботу дронів на фронті (відео)

П'ятниця 21 березня 2025 11:57
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FPV-пілоти тактичної групи "Вугледар" показали роботу дронів на фронті (відео) Ілюстративне фото: FPV-пілоти тактичної групи "Вугледар" показали роботу дронів на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Пілоти FPV-підрозділів, які входять до складу тактичної групи "Вугледар", за два місяці у Донецькій області знищили сотні окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку тактичної групи "Вугледар".

Як пише тактична група "Вугледар", протягом 14.03.2025 - 20.01.2025, у Донецькій області бійцями було знищено:

  • 573 окупанти;
  • 19 одиниць броньованої техніки;
  • 8 артилерійських установок;
  • 16 безпілотних літальних апаратів (БпЛА);
  • 24 одиниці автомобільної техніки;
  • 2 склади боєприпасів;

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила вже більше 900 тисяч одиниць живої сили.

Лише за минулу добу втрати ворога склали:

  • 1330 солдатів;
  • 17 танків;
  • 28 бойових броньованих машин;
  • 101 артилерійська система;
  • 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

Також нещодавно українські бійці вразили РСЗВ "Град" під Покровськом. 38 окрема бригада морської піхоти показала майстерну роботу українських дронів.

На Сіверському напрямку Сили оборони успішно зупинили наступ російських окупантів, які намагалися прорвати оборону за допомогою бронетехніки.

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