FPV, Matrice, перехоплювачі: Кличко передав 72-й бригаді від киян понад 4000 дронів різних типів
Мер Києва Віталій Кличко передав від Києва велику партію дронів бійцям 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram-каналі.
"Передав на фронт від громади столиці нову партію вкрай необхідної допомоги. До бійців 72-ї бригади імені Чорних Запорожців поїхали ще 4370 FPV-дронів різних типів, 165 нічних дронів Matrice 4T та 420 безпілотників-перехоплювачів (антишахедних)", - написав Віталій Кличко.
Мер зазначив, що від початку цього року від громади міста військовим різних бригад було відправлено загалом понад 62 000 БпЛА різних типів.
"Столиця й надалі допомагатиме нашим захисникам та захисницям!" - наголосив Кличко.
Раніше цього місяця Кличко привіз Третьому армійському корпусу на Харківський напрямок 5800 БпЛА.
Як відомо, у жовтні Київрада підтримала ініціативу Віталія Кличка і проголосувала за збільшення допомоги Силам безпеки та оборони з бюджету міста ще на 1 млрд 600 млн грн.