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FPV, Matrice, перехоплювачі: Кличко передав 72-й бригаді від киян понад 4000 дронів різних типів

10:27 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Бойко
FPV, Matrice, перехоплювачі: Кличко передав 72-й бригаді від киян понад 4000 дронів різних типів Кличко передав 72-й бригаді від киян понад 4000 дронів різних типів (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
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Мер Києва Віталій Кличко передав від Києва велику партію дронів бійцям 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram-каналі.

"Передав на фронт від громади столиці нову партію вкрай необхідної допомоги. До бійців 72-ї бригади імені Чорних Запорожців поїхали ще 4370 FPV-дронів різних типів, 165 нічних дронів Matrice 4T та 420 безпілотників-перехоплювачів (антишахедних)", - написав Віталій Кличко.

FPV, Matrice, перехоплювачі: Кличко передав 72-й бригаді від киян понад 4000 дронів різних типівFPV, Matrice, перехоплювачі: Кличко передав 72-й бригаді від киян понад 4000 дронів різних типівFPV, Matrice, перехоплювачі: Кличко передав 72-й бригаді від киян понад 4000 дронів різних типівFPV, Matrice, перехоплювачі: Кличко передав 72-й бригаді від киян понад 4000 дронів різних типів

Мер зазначив, що від початку цього року від громади міста військовим різних бригад було відправлено загалом понад 62 000 БпЛА різних типів.

"Столиця й надалі допомагатиме нашим захисникам та захисницям!" - наголосив Кличко.

Раніше цього місяця Кличко привіз Третьому армійському корпусу на Харківський напрямок 5800 БпЛА.

Як відомо, у жовтні Київрада підтримала ініціативу Віталія Кличка і проголосувала за збільшення допомоги Силам безпеки та оборони з бюджету міста ще на 1 млрд 600 млн грн.

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Київ Віталий Кличко Збройні сили України Допомога армії
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