ua en ru
Сб, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

FPV, Matrice, перехватчики: Кличко передал 72-й бригаде от киевлян более 4000 дронов разных типов

10:27 31.10.2026 Сб
1 мин
aimg Юлия Бойко
FPV, Matrice, перехватчики: Кличко передал 72-й бригаде от киевлян более 4000 дронов разных типов Кличко передал 72-й бригаде от киевлян более 4000 дронов разных типов (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
Додати як бажане джерело в Google

Мэр Киева Виталий Кличко передал от Киева большую партию дронов бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram-канале.

"Передал на фронт от общины столицы новую партию крайне необходимой помощи. К бойцам 72-й бригады имени Черных Запорожцев поехали еще 4370 FPV-дронов разных типов, 165 ночных дронов Matrice 4T и 420 беспилотников-перехватчиков".

FPV, Matrice, перехватчики: Кличко передал 72-й бригаде от киевлян более 4000 дронов разных типовFPV, Matrice, перехватчики: Кличко передал 72-й бригаде от киевлян более 4000 дронов разных типовFPV, Matrice, перехватчики: Кличко передал 72-й бригаде от киевлян более 4000 дронов разных типовFPV, Matrice, перехватчики: Кличко передал 72-й бригаде от киевлян более 4000 дронов разных типов

Мэр отметил, что с начала этого года от общины города военным разных бригад было отправлено в общей сложности более 62 000 БпЛА разных типов.

"Столица и дальше будет помогать нашим защитникам и защитницам!" – подчеркнул Кличко.

Ранее в этом месяце Кличко привез Третьему армейскому корпусу на Харьковское направление 5800 БпЛА.

Как известно, в октябре Киевсовет поддержал инициативу Виталия Кличко и проголосовал за увеличение помощи Силам безопасности и обороны из бюджета города еще на 1 млрд 600 млн грн.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Виталий Кличко Вооруженные силы Украины Помощь армии
Новости
Президент Польши заявил о силовом захвате трибунала и созвал консультации
Президент Польши заявил о силовом захвате трибунала и созвал консультации
Аналитика
Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур