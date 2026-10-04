Кличко привіз 5800 дронів бійцям Третього корпусу на Харківський напрямок (відео)

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Мер Києва Віталій Кличко відвідав військових на Харківському напрямку та особисто привіз їм 5800 безпілотників різного типу від столичної громади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram очільника столиці.

"Відвідав наших захисників на Харківському напрямку. Відвіз допомогу від громади Києва. Передав Третьому армійському корпусу Угруповання військ "Центр" ЗСУ 5800 БпЛА різного типу", - написав мер Києва. https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%94-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2/1691284672328281/ За словами Кличка, загалом протягом цього року Київ передав військовим різних бригад понад 52 тис. безпілотників, а також інше необхідне оснащення. Мер Києва також нагадав, що столиця продовжує збільшувати фінансування допомоги Силам безпеки та оборони. Кличко передав 5800 дронів Третьому корпусу (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko) "На сесії Київради минулого тижня депутати ухвалили рішення про виділення з бюджету столиці ще 1 млрд 600 млн грн на підтримку Сил безпеки та оборони. Громада столиці продовжує допомагати нашим захисникам!" - наголосив Кличко.