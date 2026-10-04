Кличко привіз 5800 дронів бійцям Третього корпусу на Харківський напрямок (відео)
Мер Києва Віталій Кличко відвідав військових на Харківському напрямку та особисто привіз їм 5800 безпілотників різного типу від столичної громади.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram очільника столиці.
"Відвідав наших захисників на Харківському напрямку. Відвіз допомогу від громади Києва. Передав Третьому армійському корпусу Угруповання військ "Центр" ЗСУ 5800 БпЛА різного типу", - написав мер Києва.
За словами Кличка, загалом протягом цього року Київ передав військовим різних бригад понад 52 тис. безпілотників, а також інше необхідне оснащення.
Мер Києва також нагадав, що столиця продовжує збільшувати фінансування допомоги Силам безпеки та оборони.
"На сесії Київради минулого тижня депутати ухвалили рішення про виділення з бюджету столиці ще 1 млрд 600 млн грн на підтримку Сил безпеки та оборони. Громада столиці продовжує допомагати нашим захисникам!" - наголосив Кличко.
Що відомо про нову допомогу військовим
1 жовтня Київрада підтримала ініціативу Кличка щодо збільшення допомоги військовим та внесла відповідні зміни до бюджету столиці.
Крім того, Кличко доручив знайти можливість збільшити фінансування міської програми "Захисник Києва".
Київрада також додатково виділила 375 млн грн на виплати мобілізованим киянам.
Додамо, що минулого року Київ спрямував з міського бюджету понад 12 млрд грн на допомогу військовим, ветеранам та їх родинам.