FPV із зарядами на дахах будинків: радник Міноборони попередив про нову небезпеку

Це вже не перший випадок за два дні
Олена Чупровська
Фото: "Флеш" показав новий спосіб атаки РФ: заряди опиняються на дахах житлових будинків (Getty Images)

Бойові дрони зі скинутими зарядами знаходять уже за десятки кілометрів від кордону - і не лише на землі, а й на дахах висоток. Цивільні можуть натрапити на них випадково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост радника Міністерства оборони України Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш".

Що знайшли і де

На даху одного з багатоповерхових будинків виявили FPV-дрон із бойовим зарядом. Відстань від кордону - понад 30 кілометрів. Напередодні схожий предмет знайшли просто на вулиці.

За словами Бескрестнова, такі FPV скидає безпілотник "Гербера".

"Флеш" звернувся до людей із проханням бути обережними.

Фото: снаряд, скинутий дроном (t.me/serhii_flash)

"Попередьте дітей і не намагайтеся брати до рук незрозумілі знахідки", - написав радник Міноборони Сергій Бескрестнов.

Що таке "Гербера" і чому це небезпечно

"Гербера" - це російський безпілотник, який використовують для скидання невеликих боєприпасів на цивільні та прифронтові території. Він є дешевшою імітацією "Шахеда".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни почали кріпити на "Шахеди" макети ракет Р60 - щоб відволікати увагу українських перехоплювачів і лякати пілотів.

Також ми писали, що "Шахеди" навчилися маневрувати при наближенні українських дронів-перехоплювачів.

У мережі з'явилися свідчення можливого технічного рішення, яке це забезпечує. Саме Бескрестнов одним із перших звернув на це увагу

