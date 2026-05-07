FPV із зарядами на дахах будинків: радник Міноборони попередив про нову небезпеку

Що знайшли і де

На даху одного з багатоповерхових будинків виявили FPV-дрон із бойовим зарядом. Відстань від кордону - понад 30 кілометрів. Напередодні схожий предмет знайшли просто на вулиці.

За словами Бескрестнова, такі FPV скидає безпілотник "Гербера".

"Флеш" звернувся до людей із проханням бути обережними.

Фото: снаряд, скинутий дроном (t.me/serhii_flash)

"Попередьте дітей і не намагайтеся брати до рук незрозумілі знахідки", - написав радник Міноборони Сергій Бескрестнов.

Що таке "Гербера" і чому це небезпечно

"Гербера" - це російський безпілотник, який використовують для скидання невеликих боєприпасів на цивільні та прифронтові території. Він є дешевшою імітацією "Шахеда".