FPV с зарядами на крышах домов: советник Минобороны предупредил о новой опасности

Что нашли и где

На крыше одного из многоэтажных домов обнаружили FPV-дрон с боевым зарядом. Расстояние от границы - более 30 километров. Накануне похожий предмет нашли прямо на улице.

По словам Бескрестнова, такие FPV сбрасывает беспилотник "Гербера".

"Флеш" обратился к людям с просьбой быть осторожными.

"Предупредите детей и не пытайтесь брать в руки непонятные находки", - написал советник Минобороны Сергей Бескрестнов.

Что такое "Гербера" и почему это опасно

"Гербера" - это российский беспилотник, который используют для сброса небольших боеприпасов на гражданские и прифронтовые территории. Он является более дешевой имитацией "Шахеда".