Война в Украине

FPV с зарядами на крышах домов: советник Минобороны предупредил о новой опасности

12:20 07.05.2026 Чт
2 мин
Это уже не первый случай за два дня
aimg Елена Чупровская
Фото: "Флеш" показал новый способ атаки РФ: заряды оказываются на крышах жилых домов (Getty Images)

Боевые дроны со сброшенными зарядами находят уже за десятки километров от границы - и не только на земле, но и на крышах высоток. Гражданские могут наткнуться на них случайно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост советника Министерства обороны Украины Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш".

Читайте также: РФ тестирует новую тактику: "Шахеды" массированно атакуют днем, возможны ракеты

Что нашли и где

На крыше одного из многоэтажных домов обнаружили FPV-дрон с боевым зарядом. Расстояние от границы - более 30 километров. Накануне похожий предмет нашли прямо на улице.

По словам Бескрестнова, такие FPV сбрасывает беспилотник "Гербера".

"Флеш" обратился к людям с просьбой быть осторожными.

Фото: снаряд, сброшенный дроном (t.me/serhii_flash)

"Предупредите детей и не пытайтесь брать в руки непонятные находки", - написал советник Минобороны Сергей Бескрестнов.

Что такое "Гербера" и почему это опасно

"Гербера" - это российский беспилотник, который используют для сброса небольших боеприпасов на гражданские и прифронтовые территории. Он является более дешевой имитацией "Шахеда".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что россияне начали крепить на "Шахеды" макеты ракет Р60 - чтобы отвлекать внимание украинских перехватчиков и пугать пилотов.

Также мы писали, что "Шахеды" научились маневрировать при приближении украинских дронов-перехватчиков.

В сети появились свидетельства возможного технического решения, которое это обеспечивает. Именно Бескрестнов одним из первых обратил на это внимание

