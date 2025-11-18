ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

FPV-дрони змушують мешканців Гуляйполя покидати місто: як відбувається евакуація

Запорізька область , Вівторок 18 листопада 2025 04:15
UA EN RU
FPV-дрони змушують мешканців Гуляйполя покидати місто: як відбувається евакуація Фото: поліція проводить евакуацію місцевих мешканців (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Останніми тижнями з Гуляйполя Запорізької області стало виїжджати більше людей: інтенсивність обстрілів посилилась і в місто почали залітати FPV-дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речниці поліції Запорізької області Анни Ткаченко в ефірі Громадського радіо.

За словами Ткаченко, росіяни з серпня наближаються до Гуляйполя, але за останні тижні ситуація загострилася ще більше.

Речниця поліції повідомила, що евакуація в області фактично не зупинялася від початку повномасштабної війни і прямо залежала від інтенсивності обстрілів. Утім, з часом настав період, коли люди припинили виїжджати з небезпечних територій, зокрема, і з Гуляйполя.

Також багато людей літнього віку категорично відмовлялися виїжджати.

"Зараз ситуація докорінно змінилася. У серпні росіяни ще ближче підійшли до міста й інтенсивність обстрілів посилилась. У місто почали залітати FPV-дрони. Їх так багато, що небо від них червоне", - розповіла Анна Ткаченко.

За її даними, за цей період лище працівники поліції вивезли з Гуляйполя понад 150 людей. Також евакуацією займаються волонтери, а дехто виїжджає на власних автомобілях.

Як відбувається евакуація

Анна Ткаченко розповіла, як відбувається евакуація з небезпечного для життя міста.

"У ній беруть участь військові, які прикривають небо, підключаючи РЕБи, щоб збивати частоти FPV-дронів. Поліцейські й волонтери застосовують автомобілі, оснащені РЕБами. Поліціянти мають спеціальні прилади - "Чуйки", які також реагують на наближення дронів", - повідомила вона.

Охочі виїхати дізнаються про певні точки зрору від працівників поліції. Планується час, маршрути, якими пересуваються евакуаційні автомобілі.

За словами Анни Ткаченко, в місті вже давно немає сімей з дітьми. Там залишаються переважно люди літнього й середнього віку - всього близько 400 жителів.

Речниця поліції розповіла, що найбільше жителів Гуляйполя лякають FPV-дрони, які "буквально полюють на все живе".

Евакуація з прифронтових територій

Раніше РБК-Україна писало про примусову евакуація родин із дітьми із селища Малокатеринівка Запорізького району через погіршення безпекової ситуації та активізацію бойових дій поблизу населеного пункту. Влада закликала мешканців поставитися до рішення з розумінням і не зволікати з виїздом.

Перед тим із окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей погодили обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками.

Станом на 1 листопада, згідно з інформацією Міністерства розвитку громад та територій України, за 5 місяців з прифронтових територій України евакуювали 121,5 тисяч осіб, серед них близько 14 тисяч дітей та майже 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.

