FPV-дрони змушують мешканців Гуляйполя покидати місто: як відбувається евакуація

Останніми тижнями з Гуляйполя Запорізької області стало виїжджати більше людей: інтенсивність обстрілів посилилась і в місто почали залітати FPV-дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речниці поліції Запорізької області Анни Ткаченко в ефірі Громадського радіо .

За словами Ткаченко, росіяни з серпня наближаються до Гуляйполя, але за останні тижні ситуація загострилася ще більше.

Речниця поліції повідомила, що евакуація в області фактично не зупинялася від початку повномасштабної війни і прямо залежала від інтенсивності обстрілів. Утім, з часом настав період, коли люди припинили виїжджати з небезпечних територій, зокрема, і з Гуляйполя.

Також багато людей літнього віку категорично відмовлялися виїжджати.

"Зараз ситуація докорінно змінилася. У серпні росіяни ще ближче підійшли до міста й інтенсивність обстрілів посилилась. У місто почали залітати FPV-дрони. Їх так багато, що небо від них червоне", - розповіла Анна Ткаченко.

За її даними, за цей період лище працівники поліції вивезли з Гуляйполя понад 150 людей. Також евакуацією займаються волонтери, а дехто виїжджає на власних автомобілях.

Як відбувається евакуація

Анна Ткаченко розповіла, як відбувається евакуація з небезпечного для життя міста.

"У ній беруть участь військові, які прикривають небо, підключаючи РЕБи, щоб збивати частоти FPV-дронів. Поліцейські й волонтери застосовують автомобілі, оснащені РЕБами. Поліціянти мають спеціальні прилади - "Чуйки", які також реагують на наближення дронів", - повідомила вона.

Охочі виїхати дізнаються про певні точки зрору від працівників поліції. Планується час, маршрути, якими пересуваються евакуаційні автомобілі.

За словами Анни Ткаченко, в місті вже давно немає сімей з дітьми. Там залишаються переважно люди літнього й середнього віку - всього близько 400 жителів.

Речниця поліції розповіла, що найбільше жителів Гуляйполя лякають FPV-дрони, які "буквально полюють на все живе".