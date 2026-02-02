FPV-дрони стають зброєю злочинців: в Україні готують жорсткі правила для безпілотників

Кількість злочинів із використанням дронів в Україні стрімко зростає - від контрабанди та фейкових мінувань до вимагань і замахів на вбивство. Саме тому влада готує нові правила контролю за їх польотами, які передбачають обов’язкову реєстрацію та ідентифікацію операторів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова Національної поліції Іван Вигівський.
За словами Вигівського, кількість злочинів із використанням дронів зростає, а їх наслідки стають дедалі тяжчими.
"Якщо із застосуванням дрона буде пошкоджено майно чи завдано тілесні ушкодження людям, за це має бути адміністративна і кримінальна відповідальність. А такі факти є", - наголосив він.
У 2022–2024 роках БпЛА переважно використовували для контрабанди, доставки заборонених предметів у СІЗО та колонії або для фейкових мінувань. Нині ж фіксують вимагання, залякування бойовими дронами та навіть замахи на вбивство.
Голова Нацполіції нагадав, що ще у 2023 році правоохоронцям надали право:
"Наше ключове завдання - забезпечення публічної безпеки і протидія злочинності", -підкреслив Вигівський.
Законопроєкт, підтриманий комітетом Ради, пропонує:
Також передбачено:
За словами Вигівського, лише в Силах оборони України налічується понад сто тисяч людей, які професійно керують дронами, і з часом кримінальні угруповання можуть намагатися їх залучати.
"FPV-дрон - це найпростіший інструмент для злочинців, щоб знищити людину або пошкодити майно. Ми маємо знати, хто і яким дроном керує", - зазначив він.
Очільник Нацполіції наголосив, що дрони залишаться частиною повсякденного життя, тож їх використання має бути контрольованим і безпечним.
Нагадаємо, на початку грудня минулого року під Львовом, у селі Сокільники, безпілотник влучив у приватний будинок. У поліції не виключають замах на вбивство.