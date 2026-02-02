RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

FPV-дроны становятся оружием преступников: в Украине готовят жесткие правила для беспилотников

Иллюстративное фото: в Украине готовят жесткие правила для беспилотников (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Количество преступлений с использованием дронов в Украине стремительно растет - от контрабанды и фейковых минирований до вымогательств и покушений на убийство. Именно поэтому власти готовят новые правила контроля за их полетами, которые предусматривают обязательную регистрацию и идентификацию операторов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский.

Почему контроль за БпЛА становится необходимым

По словам Выговского, количество преступлений с использованием дронов растет, а их последствия становятся все более тяжелыми.

"Если с применением дрона будет повреждено имущество или нанесены телесные повреждения людям, за это должна быть административная и уголовная ответственность. А такие факты есть", - подчеркнул он.

В 2022-2024 годах БпЛА преимущественно использовали для контрабанды, доставки запрещенных предметов в СИЗО и колонии или для фейковых минирований. Сейчас же фиксируют вымогательство, запугивание боевыми дронами и даже покушения на убийство.

Какие полномочия уже имеет полиция

Глава Нацполиции напомнил, что еще в 2023 году правоохранителям предоставили право:

  • предотвращать и пресекать нарушения правил использования воздушного пространства;
  • перехватывать сигналы дистанционного управления БпЛА;
  • повреждать или уничтожать дроны и их составляющие в случае угрозы.

"Наша ключевая задача - обеспечение публичной безопасности и противодействие преступности", - подчеркнул Выговский.

Что предусматривает новый законопроект

Законопроект, поддержанный комитетом Рады, предлагает:

  • обязательную регистрацию БпЛА;
  • внесение дронов в Государственный реестр воздушных судов;
  • учет в подразделениях Национальной полиции;
  • идентификацию операторов дронов;
  • требования к документам, дающим право на полеты.

Также предусмотрено:

  • административную ответственность - за использование незарегистрированных БпЛА, полеты без документов или в состоянии опьянения;
  • уголовная ответственность - если нарушения привели к вреду людям или значительному материальному ущербу.

Почему это важно для послевоенного периода

По словам Выговского, только в Силах обороны Украины насчитывается более ста тысяч человек, которые профессионально управляют дронами, и со временем криминальные группировки могут пытаться их привлекать.

"FPV-дрон - это самый простой инструмент для преступников, чтобы уничтожить человека или повредить имущество. Мы должны знать, кто и каким дроном управляет", - отметил он.

Глава Нацполиции подчеркнул, что дроны останутся частью повседневной жизни, поэтому их использование должно быть контролируемым и безопасным.

 

Напомним, в начале декабря прошлого года под Львовом, в селе Сокольники, беспилотник попал в частный дом. В полиции не исключают покушение на убийство.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПолицейскиеНациональная полицияДрони