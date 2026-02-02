FPV-дроны становятся оружием преступников: в Украине готовят жесткие правила для беспилотников

Количество преступлений с использованием дронов в Украине стремительно растет - от контрабанды и фейковых минирований до вымогательств и покушений на убийство. Именно поэтому власти готовят новые правила контроля за их полетами, которые предусматривают обязательную регистрацию и идентификацию операторов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский.
По словам Выговского, количество преступлений с использованием дронов растет, а их последствия становятся все более тяжелыми.
"Если с применением дрона будет повреждено имущество или нанесены телесные повреждения людям, за это должна быть административная и уголовная ответственность. А такие факты есть", - подчеркнул он.
В 2022-2024 годах БпЛА преимущественно использовали для контрабанды, доставки запрещенных предметов в СИЗО и колонии или для фейковых минирований. Сейчас же фиксируют вымогательство, запугивание боевыми дронами и даже покушения на убийство.
Глава Нацполиции напомнил, что еще в 2023 году правоохранителям предоставили право:
"Наша ключевая задача - обеспечение публичной безопасности и противодействие преступности", - подчеркнул Выговский.
Законопроект, поддержанный комитетом Рады, предлагает:
Также предусмотрено:
По словам Выговского, только в Силах обороны Украины насчитывается более ста тысяч человек, которые профессионально управляют дронами, и со временем криминальные группировки могут пытаться их привлекать.
"FPV-дрон - это самый простой инструмент для преступников, чтобы уничтожить человека или повредить имущество. Мы должны знать, кто и каким дроном управляет", - отметил он.
Глава Нацполиции подчеркнул, что дроны останутся частью повседневной жизни, поэтому их использование должно быть контролируемым и безопасным.
Напомним, в начале декабря прошлого года под Львовом, в селе Сокольники, беспилотник попал в частный дом. В полиции не исключают покушение на убийство.