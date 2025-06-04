FPV-дрон зірвав штурм РФ: ЗСУ показали, як врятували побратимів з оточення окупантів

Нагадаємо, що протягом минулої доби втрати російських загарбників склали більш як тисячу осіб.

ЗСУ знешкодили три танки, сім бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем, 176 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

Раніше сьогодні РБК-Україна на картах показувало, як виглядає ситуація на кожному з напрямків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.