FPV-дрон сорвал штурм РФ: ВСУ показали, как спасли побратимов из окружения оккупантов

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили более тысячи человек.

ВСУ обезвредили три танка, семь боевых бронированных машин, 88 артиллерийских систем, 176 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 123 единицы автомобильной техники, две единицы специальной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Ранее сегодня РБК-Украина на картах показывало, как выглядит ситуация на каждом из направлений.

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