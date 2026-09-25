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Fozzy Group вимушена провести масштабне скорочення працівників

18:30 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Fozzy Group вимушена провести масштабне скорочення працівників Фото: Fozzy Group скорочує частину працівників у мережі "Сільпо" і не тільки (facebook.com silpo)
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Росія за два місяці знищила понад 20 об'єктів Fozzy Group. Це вплинуло на рішення холдингу про скорочення частини працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Fozzy Group у Facebook.

Скорочення у Fozzy Group

25 вересня на внутрішніх зустрічах компанія оголосила про організаційні зміни, які відбудуться з 1 листопада.

Fozzy Group скорочує частину колег з офісних команд:

  • холдингу,
  • мережі Сільпо,
  • логістики.

"Ще раніше подібні зміни відбулися в MAUDAU й IT-командах TemaBit Fozzy Group та E-commerce & Ecosystem", - уточнили у компанії.

У Fozzy Group зазначили, що це вимушене рішення, пов’язане з наслідками війни.

Збитки Fozzy Group від обстрілів

Лише з 1 серпня до 25 вересня окупанти знищили та пошкодили понад 20 об’єктів холдингу:

  • розподільчі центри,
  • супермаркети,
  • виробничі потужності.

Fozzy Group втратила частину інфраструктури й товарних запасів, а підтримувати безперебійну роботу стало значно складніше й дорожче.

"У цих умовах нам доводиться переглядати, на чому зосереджувати сили та ресурси. Частину проєктів і завдань ми ставимо на паузу, від частини відмовляємося, для інших шукаємо нові рішення", - кажуть у холдингу.

Fozzy Group продовжує роботу

Проте у Fozzy Group запевнили, що група компаній продовжує працювати.

"Ми відкриваємо нові магазини, відновлюємо пошкоджені об’єкти та перебудовуємо логістику. Для цієї роботи нам потрібні люди, тому ми продовжуємо наймати в супермаркети, на склади та виробництва по всій Україні", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що торговельна група Fozzy Group у серпні призупиняє найм працівників, скасовує виплату премій та перегляд заробітних плат через руйнування складів і магазинів унаслідок російських атак.

Крім того, маркетплейс Maudau, що входить до групи компаній Fozzy Group, оголосив про часткову оптимізацію штату.

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