Fozzy Group вимушена провести масштабне скорочення працівників
Росія за два місяці знищила понад 20 об'єктів Fozzy Group. Це вплинуло на рішення холдингу про скорочення частини працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Fozzy Group у Facebook.
Скорочення у Fozzy Group
25 вересня на внутрішніх зустрічах компанія оголосила про організаційні зміни, які відбудуться з 1 листопада.
Fozzy Group скорочує частину колег з офісних команд:
- холдингу,
- мережі Сільпо,
- логістики.
"Ще раніше подібні зміни відбулися в MAUDAU й IT-командах TemaBit Fozzy Group та E-commerce & Ecosystem", - уточнили у компанії.
У Fozzy Group зазначили, що це вимушене рішення, пов’язане з наслідками війни.
Збитки Fozzy Group від обстрілів
Лише з 1 серпня до 25 вересня окупанти знищили та пошкодили понад 20 об’єктів холдингу:
- розподільчі центри,
- супермаркети,
- виробничі потужності.
Fozzy Group втратила частину інфраструктури й товарних запасів, а підтримувати безперебійну роботу стало значно складніше й дорожче.
"У цих умовах нам доводиться переглядати, на чому зосереджувати сили та ресурси. Частину проєктів і завдань ми ставимо на паузу, від частини відмовляємося, для інших шукаємо нові рішення", - кажуть у холдингу.
Fozzy Group продовжує роботу
Проте у Fozzy Group запевнили, що група компаній продовжує працювати.
"Ми відкриваємо нові магазини, відновлюємо пошкоджені об’єкти та перебудовуємо логістику. Для цієї роботи нам потрібні люди, тому ми продовжуємо наймати в супермаркети, на склади та виробництва по всій Україні", - йдеться у повідомленні.
Раніше РБК-Україна писало, що торговельна група Fozzy Group у серпні призупиняє найм працівників, скасовує виплату премій та перегляд заробітних плат через руйнування складів і магазинів унаслідок російських атак.
Крім того, маркетплейс Maudau, що входить до групи компаній Fozzy Group, оголосив про часткову оптимізацію штату.