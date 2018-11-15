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Fox News підтримав позов CNN проти Трампа

Новини » Суспільство    15.11.2018 - 09:05
Fox News підтримав позов CNN проти Трампа
Фото: журналіста Джима Акоста позбавили акредитації (Reuters)

Керівництво телеканалу має намір подати висновок до окружного суду

Керівництво американського телеканалу Fox News підтримало позов CNN проти адміністрації президента США Дональда Трампа через відкликання акредитації журналіста Джима Акости. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Повідомляється, що керівництво телеканалу має намір подати висновок окружний суд.

"Fox News підтримує спробу CNN відновити акредитацію свого кореспондента в Білому домі. Ми маємо намір подати наш висновок в окружний суд. Пропуск спецслужб для працюючих в Білому домі журналістів не повинен ставати зброєю", - йдеться в заяві представників компанії.

Нагадаємо, 7 листопада Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN Джима Акости, звинувативши його у неналежній поведінці під час прес-конференції Трампа.

13 листопада телеканал CNN подав позов проти президента та представників його адміністрації за позбавлення Акости акредитації в Білий дім. Канал і журналіст судяться проти шести осіб, серед яких президент Дональд Трамп, глава апарату Білого дому Джон Келлі, прес-секретар Сара Сандерс, заступник начальника відділу з комунікацій Білл Шин, а також директор і офіцер секретної служби, які вигнали кореспондента з будівлі.

При цьому Міністерство юстиції Сполучених Штатів заявило, що позов телеканалу CNN проти Трампа безпідставний.

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