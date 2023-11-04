UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Без фотофінішу. Відрив Мессі від Холанда за "Золотий м'яч-2023" розкрив France Football

Фото: Ліонель Мессі (на передньому плані) здобув восьмий "Золотий м'яч" (twitter.com/ballondor)
Автор: Антон Федорців

Редакція культового видання France Football розкрила деталі голосування за головний індивідуальний приз у світі футболу за 2023 рік. "Золотий м'яч" здобув зірка збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter нагороди.

Чемпіон світу впевнено випередив усіх конкурентів у боротьбі за приз. Підсумкова перевага над норвежцем Ерлінгом Холандом із англійського "Манчестер Сіті" склала понад сотню пунктів.

Мессі набрав 462 очки в голосуванні. Натомість другий на фініші Холанд завоював лише 357 балів. Суттєво відстали від них інші зірки сучасності – Кіліан Мбаппе (270 пунктів), Кевін Де Брюйне (100) та Родрі (57).

"Золотий м'яч" Мессі здобув увосьме, що дозволило оновити рекорд за кількістю нагород. Прем'єрний приз він завоював ще в 2009 році. Окрім того, він 5 разів завершив рік другим у голосуванні, а в 2007-му став третім після Кака та Роналду.

Напередодні УЄФА оголосив про колаборацію з France Football в організації "Золотого м'яча". Відтепер європейська спілка визначатиме найкращих разом із іменитим журналом. Додатуться і дві нові номінації – Тренер року серед чоловіків і Тренер року серед жінок.

 

До слова, раніше пригадали найстарших володарів "Золотого м'яча" з Мессі в топ-5.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Золотий м'ячМесси