Без фотофиниша. Отрыв Месси от Холанда за "Золотой мяч-2023" раскрыл France Football

Чемпион мира уверенно опередил всех конкурентов в борьбе за приз. Итоговое преимущество над норвежцем Эрлингом Холандом из английского "Манчестер Сити" составило более сотни пунктов.

Месси набрал 462 очка в голосовании. Второй на финише Холанд завоевал всего 357 баллов. Существенно отстали от них другие звезды современности – Килиан Мбаппе (270 пунктов), Кевин Де Брюйне (100) и Родри (57).

"Золотой мяч" Месси получил в восьмой раз, что позволило обновить рекорд по количеству наград. Премьерный приз он завоевал еще в 2009 году. Кроме того, он пять раз завершил год вторым в голосовании, а в 2007-м стал третьим после Кака и Роналду.

Накануне УЕФА объявил о коллаборации из France Football в организации "Золотого мяча". Теперь европейский союз будет определять лучших вместе с именитым журналом. Добавятся и две новые номинации – Тренер года среди мужчин и Тренер года среди женщин.