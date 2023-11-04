RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Без фотофиниша. Отрыв Месси от Холанда за "Золотой мяч-2023" раскрыл France Football

Фото: Лионель Месси (на переднем плане) получил восьмой "Золотой мяч" (twitter.com/ballondor)
Автор: Антон Федорцив

Редакция культового издания France Football раскрыла детали голосования за главный индивидуальный приз в мире футбола за 2023 год. "Золотой мяч" завоевал звезда сборной Аргентины Лионель Месси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter награды.

Чемпион мира уверенно опередил всех конкурентов в борьбе за приз. Итоговое преимущество над норвежцем Эрлингом Холандом из английского "Манчестер Сити" составило более сотни пунктов.

Месси набрал 462 очка в голосовании. Второй на финише Холанд завоевал всего 357 баллов. Существенно отстали от них другие звезды современности – Килиан Мбаппе (270 пунктов), Кевин Де Брюйне (100) и Родри (57).

"Золотой мяч" Месси получил в восьмой раз, что позволило обновить рекорд по количеству наград. Премьерный приз он завоевал еще в 2009 году. Кроме того, он пять раз завершил год вторым в голосовании, а в 2007-м стал третьим после Кака и Роналду.

Накануне УЕФА объявил о коллаборации из France Football в организации "Золотого мяча". Теперь европейский союз будет определять лучших вместе с именитым журналом. Добавятся и две новые номинации – Тренер года среди мужчин и Тренер года среди женщин.

 

К слову, ранее вспомнили самых старших обладателей "Золотого мяча" с Месси в топ-5.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Золотой мячМесси